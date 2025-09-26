पाकिस्तानी पीएम शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर को ट्रंप ने कराया आधे घंटे इंतज़ार, फिर बंद कमरे में हुई बातचीत

पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के भारत (India) से संबंधों में दरार देखने को मिली है। दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार देखने को मिला है। कई एक्सपर्ट्स इसके पीछे ट्रंप के परिवार के पाकिस्तान में चल रहे क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस को वजह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी वजह से ट्रंप, पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप की शरीफ और मुनीर से बातचीत के दौरान भारत के विषय में भी बातचीत हुई होगी, जिनमें कश्मीर मुद्दा, टैरिफ मुद्दा समेत अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप ने भारत को झटका देने के लिए 50% टैरिफ, रूस से तेल न खरीदने की धमकियाँ, एच-1बी वीज़ा की फीस में इजाफा, बाहरी दवाओं पर 100% टैरिफ जैसे हथकंडे अपनाए हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत, ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुका।