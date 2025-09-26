Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तानी पीएम शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर को ट्रंप ने कराया आधे घंटे इंतज़ार, फिर बंद कमरे में हुई बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा कर दिया जिससे शरीफ और मुनीर की बेइज्जती हो गई।

भारत

Tanay Mishra

Sep 26, 2025

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir
Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir (Photo - Video Screenshot)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने गुरुवार को पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) से मुलाकात की। मुलाकात से पहले ट्रंप ने ओवल ऑफिस (Oval Office) में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों की तारीफ भी की, लेकिन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ की बेइज्जती हो गई।

ट्रंप ने करीब आधे घंटे तक शरीफ और मुनीर को कराया इंतज़ार

शरीफ और मुनीर से मुलाकात से पहले ट्रंप ने आधे घंटे तक दोनों को इंतज़ार कराया। दोनों व्हाइट हाउस (White House) के उस कमरे में इंतज़ार करते रहे, जहाँ उन्हें ट्रंप से मिलना था और इस दौरान ट्रंप, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते रहे और शरीफ-मुनीर के व्हाइट हाउस में होने की बात पता होने के बावजूद भी पत्रकारों से अपनी बातचीत नहीं रोकी। ऐसा करते हुए ट्रंप ने एक तरह से शरीफ और मुनीर की बेइज्जती कर दी।

बंद कमरे में हुई बातचीत

जानकारी के अनुसार ट्रंप की शरीफ और मुनीर से बंद कमरे में बातचीत हुई। यह बातचीत 30-40 मिनट तक ही चली और इसके बाद शरीफ और मुनीर वापस लौट गए।

क्या भारत के बारे में हुई बातचीत?

पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के भारत (India) से संबंधों में दरार देखने को मिली है। दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार देखने को मिला है। कई एक्सपर्ट्स इसके पीछे ट्रंप के परिवार के पाकिस्तान में चल रहे क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस को वजह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी वजह से ट्रंप, पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप की शरीफ और मुनीर से बातचीत के दौरान भारत के विषय में भी बातचीत हुई होगी, जिनमें कश्मीर मुद्दा, टैरिफ मुद्दा समेत अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप ने भारत को झटका देने के लिए 50% टैरिफ, रूस से तेल न खरीदने की धमकियाँ, एच-1बी वीज़ा की फीस में इजाफा, बाहरी दवाओं पर 100% टैरिफ जैसे हथकंडे अपनाए हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत, ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुका।

Updated on:

26 Sept 2025 11:42 am

Published on:

26 Sept 2025 11:41 am

