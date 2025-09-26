रूस ने साल के अंत तक तेल निर्यात पर लगाया बैन, भारत पर नहीं पड़ेगा असर

यह बात जगजाहिर है कि रूस (Russia), दुनिया में तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। रूस कई देशों को अपना तेल निर्यात करता है। लेकिन अब तेल के निर्यात में एक परेशानी खड़ी हो गई है। रूस ने गुरुवार को कुछ समय के लिए तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। साल के अंत तक डीज़ल के निर्यात पर बैन लगा दिया गया है। वहीं गैसोलिन और पेट्रोल निर्यात पर पहले से जारी प्रतिबंध दिसंबर तक बढ़ा दिया है। रूस के उप-प्रधानमंत्री एलेक्ज़ेंडर नोवाक (Alexander Novak) ने इस फैसले की घोषणा की।