Donald Trump: बाहर देश से अमेरिका पहुंचे लोगों को ट्रंप ने दिया एक और झटका! इस तारीख से लागू हुआ नया नियम

अमेरिका की सहायक गृह मंत्री ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने अमरीका की आव्रजन प्रणाली का दुरुपयोग किया है और पैरोल को एक वास्तविक क्षमादान कार्यक्रम में बदल दिया है, जिससे लाखों अवैध विदेशी बिना किसी सवाल के अमेरिका में प्रवेश कर गए। जिससे सभी अमरीकियों को नुकसान हो रहा है।