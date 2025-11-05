Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने सूडान में युद्धविराम का दिया प्रस्ताव, सेना ने ठुकराया

Sudan Conflict: सूडान में चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि सेना ने इसे ठुकरा दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 05, 2025

Donald Trump's Sudan ceasefire proposal rejected by army

Donald Trump's Sudan ceasefire proposal rejected by army (Photo - Patrika Graphics)

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध में हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट भी पैदा हो गया है और कुपोषण भी बढ़ रहा है। अक्सर ही आरएसएफ के लड़ाके निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं। हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति आगे आए हैं।

ट्रंप ने सूडान में युद्धविराम का दिया प्रस्ताव

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सूडान में युद्धविराम का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप के इस प्रस्ताव के अनुसार 3 महीने का युद्धविराम लागू होगा, सूडान के लोगों के लिए तुरंत राहत सामग्री की सप्लाई शुरू होगी, 9 महीने में देश में नागरिकों की सरकार बनेगी और बाहरी देशों से हथियारों की सप्लाई बंद होगी।

सेना ने ठुकराया ट्रंप का प्रस्ताव

सूडान की सेना ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सेना ने ट्रंप के प्रस्ताव का आभार जताया है, लेकिन युद्ध को जारी रखने की भी बात कही है। सूडान की सेना ने साफ कर दिया है कि वो आरएसएफ को आतंकी मानती है। सेना के जनरल ने कहा है कि आरएसएफ ने अब तक जितने इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ से उन्हें खदेड़ने और युद्ध में जीत हासिल होने तक यह युद्ध जारी रहेगा। सूडान की सेना के जनरल ने यह भी कहा कि उनके साथ देश की जनता का समर्थन है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

05 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / World / ट्रंप ने सूडान में युद्धविराम का दिया प्रस्ताव, सेना ने ठुकराया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या भारतवंशी ममदानी, ट्रंप से टकराव के बिना काम कर सकेंगे ? ग्लोबल संघर्ष और भारत कनेक्शन

Mamdani Trump Global Struggle India
Patrika Special News

हैदराबाद में जन्मी ग़ज़ाला हाशमी ने रचा इतिहास, वर्जीनिया से चुनी गई पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर

Ghazala Hashmi
विदेश

कालमेगी तूफान ने फिलीपींस में मचाई तबाही: 66 लोगों की मौत, 26 अभी भी लापता

Typhoon Kalmaegi
विदेश

रिटायरमेंट होम में लगी भीषण आग, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में 10 लोगों की मौत और 20 घायल

Retirement Home fire in Bosnia and Herzegovina
विदेश

केंटकी में भयानक विमान हादसा: उड़ान भरते हुए आग के गोले में बदला प्लेन, सात की मौत और कई घायल

US Kentucky plane crash
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.