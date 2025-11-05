ट्रंप ने सूडान में युद्धविराम का दिया प्रस्ताव, सेना ने ठुकराया

Donald Trump's Sudan ceasefire proposal rejected by army (Photo - Patrika Graphics)
सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध में हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट भी पैदा हो गया है और कुपोषण भी बढ़ रहा है। अक्सर ही आरएसएफ के लड़ाके निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं। हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति आगे आए हैं।
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सूडान में युद्धविराम का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप के इस प्रस्ताव के अनुसार 3 महीने का युद्धविराम लागू होगा, सूडान के लोगों के लिए तुरंत राहत सामग्री की सप्लाई शुरू होगी, 9 महीने में देश में नागरिकों की सरकार बनेगी और बाहरी देशों से हथियारों की सप्लाई बंद होगी।
सूडान की सेना ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सेना ने ट्रंप के प्रस्ताव का आभार जताया है, लेकिन युद्ध को जारी रखने की भी बात कही है। सूडान की सेना ने साफ कर दिया है कि वो आरएसएफ को आतंकी मानती है। सेना के जनरल ने कहा है कि आरएसएफ ने अब तक जितने इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ से उन्हें खदेड़ने और युद्ध में जीत हासिल होने तक यह युद्ध जारी रहेगा। सूडान की सेना के जनरल ने यह भी कहा कि उनके साथ देश की जनता का समर्थन है।
