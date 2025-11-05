ट्रंप ने सूडान में युद्धविराम का दिया प्रस्ताव, सेना ने ठुकराया

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध में हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट भी पैदा हो गया है और कुपोषण भी बढ़ रहा है। अक्सर ही आरएसएफ के लड़ाके निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं। हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति आगे आए हैं।