ट्रंप ने पहले रूसी तेल आयात को लेकर किए झूठे दावे, अब एक बार फिर दे डाली और टैरिफ लगाने की धमकी

ट्रंप पहले ही रूसी तेल आयात करने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके है, जिसके बाद भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया। इसके बाद अब उन्होंने धमकी देते हुए इस टैरिफ दर को बढ़ाने की बात कही है। ट्रंप ने मीडिया बातचीत के दौरान पीएम मोदी की बात करते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा है कि भारत, रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर वे ऐसा करते रहे, तो उन्हें भारी टैरिफ़ चुकाना पड़ेगा। इसके बाद जब ट्रंप से कहा गया कि भारत सरकार उनके और पीएम मोदी की बातचीत होने के दावों का खंडन कर रही है तो ट्रंप ने कहा, लेकिन अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं, तो वे भारी टैरिफ़ देना जारी रखेंगे, और वे ऐसा नहीं करना चाहते।