अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ने ईरान पर बरपाया कहर, तेहरान की ‘मिसाइल सिटी’ को बनाया निशाना

अंतरराष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि बी-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल यह दर्शाता है कि अमेरिका अब ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर चुका है और वह किसी भी समय बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी कर सकता है। आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि होर्मुज का रास्ता नहीं खुला, तो ट्रंप प्रशासन ईरान के रिफाइनरी नेटवर्क पर सीधे प्रहार कर सकता है, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट और गहरा जाएगा। जहां एक तरफ युद्ध जारी है, वहीं अमेरिका के भीतर भी इन हमलों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आलोचकों का मानना है कि यह युद्ध अमेरिका को एक और लंबे संघर्ष में धकेल सकता है।