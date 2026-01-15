वेनेजुएला के तेल भंडार पर US के बड़े प्लान का खुलासा, बिना सेना भेजे भी कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे Trump

यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह लंबे समय तक अमेरिकी सैनिकों को वहां रखने के पक्ष में नहीं हैं। ट्रंप बिना अपने सैनिकों को खतरे में डाले वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा चाहते हैं और प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टरों के जरिए यह संभव है। अमेरिकी प्रशासन ने बड़ी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में निवेश करने को कहा है और उन्हें हर संभव सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। जानकारों का कहना है कि निकोलस मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से उतारने के बाद ट्रंप ने जो पावर वैक्यूम बनाया है, उसमें दुश्मन ग्रुप्स के कार्टेल से कीमती तेल संपत्तियों की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।