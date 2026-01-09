ट्रंप की दादागिरी! कहा – “मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा होने वाला है। अपने इस कार्यकाल में ट्रंप पूरी तरह से एक्टिव मोड में नज़र आए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के लिए कई बड़े फैसले लिए। ट्रंप के कई फैसलों को सराहा गया, लेकिंन उससे भी ज़्यादा फैसलों की आलोचना की गई। कुछ दिन पहले ही उनके आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला में एयरस्ट्राइक्स करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को किडनैप कर लिया और अब मादुरो पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स की तस्करी और नार्को-आतंकवाद के मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है। दुनिया के कई देश जहाँ ट्रंप के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और अंतर्राष्टीय कानूनों के आधार पर इसे गलत बता रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है।