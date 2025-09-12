रूसी ड्रोन्स के पोलिश एयरस्पेस में घुसने को ट्रंप ने बताया गलती, पोलैंड ने किया खारिज

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए जो ड्रोन्स दागे, उनमें से कई पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए। ऐसा करते हुए रूस ने पोलैंड के एयरस्पेस का गंभीर उल्लंघन किया। हालांकि रूसी ड्रोन्स के पोलैंड के एयरस्पेस में घुसने पर पोलिश सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया। इस मामले पर अब अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बयान दिया है।
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए जब ट्रंप इस इस बारे में सवाल पूछा गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, "यह एक गलती हो सकती है। हालांकि मैं इस पूरी स्थिति से खुश नहीं हूं और उम्मीद करता हूं कि इस युद्ध का जल्द ही अंत होगा।"
ट्रंप के इस बयान पर पोलैंड की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। पोलैंड के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रैडोस्लाव सिकोर्स्की (Radosław Sikorski) ने ट्रंप के इस बयान का सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। पोलिश एयरस्पेस का रूसी ड्रोन्स द्वारा उल्लंघन करने को ट्रंप ने गलती बताया तो सिकोर्स्की ने इसे खारिज करते हुए लिखा, "नहीं, यह गलती नहीं थी।"
इसी बीच पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक (Czech Republic) आगे आया है। चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि पोलैंड के डिफेंस के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स भेजने के फैसला लिया गया है। इसके साथ ही चेक रिपब्लिक, पोलैंड के डिफेंस को ध्यान में रखते हुए 150 सैनिकों की तैनाती भी करेगा।