ट्रंप ने दी चीन को चेतावनी, “ताइवान पर हमले का परिणाम जानते हैं जिनपिंग”

चीन (China) और ताइवान (Taiwan) के बीच सालों से बनी हुई तनाव की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन भी भविष्य में ताइवान पर कब्ज़े के लिए हमला कर सकता है। अक्सर ही ताइवान के पास चीन सैन्याभ्यास भी करता है। चीन के फाइटर जेट्स को अक्सर ही ताइवान के एयरस्पेस का उल्लंघन करते हुए देखा जाता है। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच अब अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ी चेतावनी दे दी है।