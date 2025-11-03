Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने दी चीन को चेतावनी, “ताइवान पर हमले का परिणाम जानते हैं जिनपिंग”

China-Taiwan Conflict: चीन और ताइवान के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर बड़ी चेतावनी दे दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 03, 2025

Donald Trump and Xi Jinping

Donald Trump with Xi Jinping (Photo - Washington Post)

चीन (China) और ताइवान (Taiwan) के बीच सालों से बनी हुई तनाव की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन भी भविष्य में ताइवान पर कब्ज़े के लिए हमला कर सकता है। अक्सर ही ताइवान के पास चीन सैन्याभ्यास भी करता है। चीन के फाइटर जेट्स को अक्सर ही ताइवान के एयरस्पेस का उल्लंघन करते हुए देखा जाता है। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच अब अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ी चेतावनी दे दी है।

"ताइवान पर हमले का परिणाम जानते हैं जिनपिंग"

ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) जानते हैं कि ताइवान पर चीन के हमले के क्या परिणाम होंगे। ट्रंप का यह बयान जिनपिंग से मुलाकात के कुछ दिन बाद सामने आया है, जिससे न सिर्फ एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में दरार सामने आ गई है, बल्कि चीन और ताइवान के बीच तनाव भी और बढ़ गया है।

अमेरिका की क्या रहेगी भूमिका?

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि अमेरिका, ताइवान का सैन्य बचाव करेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के परिणामों के बारे में अच्छी तरह पता है। गौरतलब है कि अमेरिका की तरफ से चीन और ताइवान के बीच चल रहे विवाद में ताइवान को पूरा समर्थन प्राप्त है। ताइवान, अमेरिका से ही हथियार खरीदता है।

क्या है चीन और ताइवान के बीच विवाद की वजह?

दरअसल चीन और ताइवान 1949 में एक-दूसरे से अलग हो गए थे। तभी से ताइवान अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानता है और खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है। दूसरे कई देश भी ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। वहीं चीन इसका विरोध करता है और ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। दोनों देशों के बीच विवाद की यही वजह है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Published on:

03 Nov 2025 10:04 am

Hindi News / World / ट्रंप ने दी चीन को चेतावनी, “ताइवान पर हमले का परिणाम जानते हैं जिनपिंग”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वियतनाम में बाढ़ से हाहाकार, 37 लोगों की मौत और 78 घायल

Floods in Vietnam
विदेश

Earthquake: 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा अफगानिस्तान, पाकिस्तान में महसूस किए गए झटके

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया
विदेश

रूस की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च, अमेरिका और यूरोप की बढ़ गई टेंशन

विदेश

अंतरिक्ष से दुश्मनों पर रहेगी नजर, इसरो ने लॉन्च किया ‘बाहुबली’ सैटेलाइट; जानें कैसे करेगा काम

ISRO Launches 'Bahubali' Rocket
राष्ट्रीय

चीन के बढ़ते सैन्य हमलावर रुख से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष का अंदेशा, भारत पर क्या असर पड़ेगा ?

China military aggression
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.