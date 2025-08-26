Patrika LogoSwitch to English

विदेश

ट्रंप का नया फरमान – अमेरिका का झंडा जलाने पर होगी जेल

Trump's New Executive Order: डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक और फरमान जारी किया है। यह फरमान अमेरिकी झंडे से संबंधित है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 26, 2025

Trump signs another executive order
Trump signs another executive order banning flag burning (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने देश में नया फरमान जारी कर दिया है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी झंडे को जलाने या उसका अपमान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के तहत अमेरिका में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिकी झंडा जलाता है, तो उसे जेल की सज़ा दी जाएगी।

कितने साल की जेल की सज़ा का प्रावधान?

ट्रंप के इस नए फरमान के अनुसार अमेरिकी झंडा जलाने वाले दोषियों को एक साल की जेल की सज़ा दी जाएगी। इस फरमान के साथ ही ट्रंप ने उन सभी लोगों को चेता दिया है जो अमेरिका में रहते हुए भी उसके झंडे का सम्मान नहीं करते।

गैर-अमेरिकी नागरिकों को क्या मिलेगी सज़ा?

ट्रंप के इस नए फरमान में गैर-अमेरिकी नागरिकों के लिए भी प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार अमेरिका का झंडा जलाने पर गैर-अमेरिकी नागरिकों के लिए वीज़ा रद्द करने या निर्वासन जैसी सज़ा तय की गई है।

क्या है ट्रंप के आदेश का उद्देश्य?

अमेरिका के झंडे को जलाने पर सज़ा के प्रावधान से जुड़े इस आदेश के पीछे क्या उद्देश्य है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके देश का झंडा राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है और इसका अपमान करने वालों को सज़ा दी जानी चाहिए।

विरोध प्रदर्शन में जमकर जलाए गए थे अमेरिकी झंडे

इसी साल जून में अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान आप्रवासियों ने जमकर अमेरिकी झंडे जलाए थे। ये विरोध प्रदर्शन ट्रंप के उस आदेश के खिलाफ हो रहे थे जिसके अनुसार अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को निकाले जाने के लिए इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे।

