ट्रंप का नया फरमान – अमेरिका का झंडा जलाने पर होगी जेल

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने देश में नया फरमान जारी कर दिया है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी झंडे को जलाने या उसका अपमान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के तहत अमेरिका में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिकी झंडा जलाता है, तो उसे जेल की सज़ा दी जाएगी।