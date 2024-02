डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, धोखाधड़ी मामले में लगा 3,000 करोड़ का जुर्माना

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Feb 17, 2024 10:57:45 am

Big Blow To Donald Trump: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

अमेरिका (United States Of America) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और विवादों का पुराना नाता है। ट्रंप के विवाद भी काफी समय से चले आ रहे हैं और वो भी एक नहीं, बल्कि कई ज़्यादा। अपने विवादों के कारण ट्रंप को अक्सर ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ट्रंप पर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। ट्रंप पर चल रहे मुकदमों में से एक धोखाधड़ी का मामला भी है। ट्रंप पर न्यूयॉर्क (New York) में धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। काफी समय से ट्रंप पर न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस (New York Civil Fraud Case) चल रहा है। आज इस मामले में फैसला सामने आया है जिसमें ट्रंप को बड़ा झटका लगा है।