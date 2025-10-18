ट्रंप का भारत को निशाना बनाकर टैरिफ लगाना गलत, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम की दो टूक

Tony Abbott (Photo - ANI)
ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पूर्व पीएम टोनी एबॉट (Tony Abbott) हाल ही में भारत (India)में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान एबॉट ने कई विषयों पर बात की। इस दौरान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारत पर लगाए टैरिफ के बारे में भी बात की। एबॉट ने कहा, "मैं ट्रंप का समर्थक हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हाल ही में भारत के साथ गलत कदम उठाया जब उन्होंने दंडात्मक टैरिफ लगाया।"
एबॉट ने कहा कि ट्रंप ने भारत को निशाना बनाकर टैरिफ लगाया, जो पूरी तरह से गलत है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम का मानना है कि ट्रंप का भारत के साथ यह व्यवहार गलत है। एबॉट ने कहा कि ट्रंप ने चीन जैसे देश के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन भारत के साथ किया, जो सही नहीं है।
एबॉट ने इस दौरान बात करते हुए पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति झुकाव देखा गया, जो समझ से परे है।
एबॉट ने कहा कि भारत का मूल हित तानाशाही शासन की तुलना में अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत साझेदारी में निहित है। उनका मानना है कि भारत पर लगाया गया यह टैरिफ एक गंभीर झटका है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों के साथ भारत के हितों और मूल्यों के मूलभूत समानता को देखते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम को लगता है कि यह सिर्फ एक अस्थायी झटका है और इसके जल्द ही समाधान की उन्होंने उम्मीद जताई।
