ट्रंप का भारत को निशाना बनाकर टैरिफ लगाना गलत, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम की दो टूक

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पूर्व पीएम टोनी एबॉट (Tony Abbott) हाल ही में भारत (India)में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान एबॉट ने कई विषयों पर बात की। इस दौरान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारत पर लगाए टैरिफ के बारे में भी बात की। एबॉट ने कहा, "मैं ट्रंप का समर्थक हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हाल ही में भारत के साथ गलत कदम उठाया जब उन्होंने दंडात्मक टैरिफ लगाया।"