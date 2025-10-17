यूनुस सरकार सेना से अच्छे संबंध बना कर रखे, बीएनपी ने चेताया

बांग्लादेश में चल रहा राजनीतिक तनाव किसी से छिपा नहीं है। इसी तनाव के बीच पूर्व बांग्लादेशी पीएम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को सख्त चेतावनी दी है कि वह सेना के साथ संबंधों को खराब न करें। बीएनपी का कहना है कि सेना के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना देश की स्थिरता के लिए ज़रूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीएनपी का यूनुस सरकार को समर्थन शर्तों पर आधारित है और यह सीमित है। अगर सेना के साथ टकराव बढ़ा, तो नुकसानदायक हो सकता है।