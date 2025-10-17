ट्रंप का दावा फिर हुए झूठा साबित, रूस से तेल की खरीद पर पीएम मोदी से फोन पर नहीं हुई कोई बात

Donald Trump's claim proven to be false again (Photo - Patrika Graphics)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में दावा किया है कि भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से उनकी फोन पर बात हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें बताया कि भारत, रूस (Russia) से तेल खरीदना बंद करेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत जल्द ही ऐसा करने की प्रक्रिया पूरी करेगा जिससे रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने का दबाव बने। ट्रंप के इस दावे पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।
पीएम मोदी से फोन पर बात होने के ट्रंप के दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर कोई बात नहीं हुई है। जायसवाल के इस बयान से ट्रंप का दावा फिर झूठा साबित हो गया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप का कोई दावा झूठा साबित हुआ है। इससे पहले भी ट्रंप के कई दावे झूठे साबित हो चुके हैं।
भारत के रूस से तेल की खरीद बंद करने के दावे पर विदेश मंत्रालय ने पहले ही बयान जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इस बयान में कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया गया था कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। रूस से तेल की खरीद के मुद्दे पर भारत पहले भी कई बार अपना पक्ष साफ कर चुका है कि रूस से लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर बाहरी दबाव का असर नहीं पड़ेगा और तेल की खरीद देश के लोगों के हित और डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए जारी रहेगी।
