Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का दावा फिर हुए झूठा साबित, रूस से तेल की खरीद पर पीएम मोदी से फोन पर नहीं हुई कोई बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि उनकी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई थी, जिस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को रूस से तेल की खरीद को बंद करने की बात कही थी। अब ट्रंप का यह दावा झूठा साबित हो गया है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 17, 2025

Donald Trump's claim proven to be false again

Donald Trump's claim proven to be false again (Photo - Patrika Graphics)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में दावा किया है कि भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से उनकी फोन पर बात हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें बताया कि भारत, रूस (Russia) से तेल खरीदना बंद करेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत जल्द ही ऐसा करने की प्रक्रिया पूरी करेगा जिससे रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने का दबाव बने। ट्रंप के इस दावे पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

ट्रंप का दावा फिर हुआ झूठा साबित

पीएम मोदी से फोन पर बात होने के ट्रंप के दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर कोई बात नहीं हुई है। जायसवाल के इस बयान से ट्रंप का दावा फिर झूठा साबित हो गया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप का कोई दावा झूठा साबित हुआ है। इससे पहले भी ट्रंप के कई दावे झूठे साबित हो चुके हैं।

भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि

भारत के रूस से तेल की खरीद बंद करने के दावे पर विदेश मंत्रालय ने पहले ही बयान जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इस बयान में कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया गया था कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। रूस से तेल की खरीद के मुद्दे पर भारत पहले भी कई बार अपना पक्ष साफ कर चुका है कि रूस से लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर बाहरी दबाव का असर नहीं पड़ेगा और तेल की खरीद देश के लोगों के हित और डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

17 Oct 2025 09:54 am

Published on:

17 Oct 2025 09:44 am

Hindi News / World / ट्रंप का दावा फिर हुए झूठा साबित, रूस से तेल की खरीद पर पीएम मोदी से फोन पर नहीं हुई कोई बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Gen-Z आंदोलन से पेरू में हड़कंप, प्रदर्शन की आग में 1 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल

Gen Z Protest
विदेश

अमेरिका के बड़े आर्मी अफसर को हटाने जा रहे ट्रंप, रक्षा मंत्री ने कर दी घोषणा, आखिर क्या है वजह?

Trump Israel Knesset Speech
विदेश

ट्रंप और पुतिन के बीच फिर हुई बातचीत, जेलेंस्की पहुंचेंगे अमेरिका, क्या खत्म होगी जंग?

Tump Putin Alaska Summit Ukraine Deal
विदेश

तालिबानी आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतारकर परेड कराई, Post छोड़ भागी मुनीर सेना

afghanistan border clashes
विदेश

“पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा तालिबान”, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप

Khawaja Asif
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.