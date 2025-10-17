ट्रंप का दावा फिर हुए झूठा साबित, रूस से तेल की खरीद पर पीएम मोदी से फोन पर नहीं हुई कोई बात

भारत के रूस से तेल की खरीद बंद करने के दावे पर विदेश मंत्रालय ने पहले ही बयान जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इस बयान में कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया गया था कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। रूस से तेल की खरीद के मुद्दे पर भारत पहले भी कई बार अपना पक्ष साफ कर चुका है कि रूस से लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर बाहरी दबाव का असर नहीं पड़ेगा और तेल की खरीद देश के लोगों के हित और डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए जारी रहेगी।