“नोबेल पुरस्कार और पाकिस्तानी पैसे के लिए ट्रंप ने भारत से संबंध बिगाड़े”, पूर्व राजदूत का अमेरिकी राष्ट्रपति पर बड़ा आरोप

Indian Prime Minister Narendra Modi, Former US Ambassador to Japan Rahm Emanuel and US President Donald Trump (Photo - Washington Post)
भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पिछले कुछ महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 'टैरिफ वॉर', रूस से तेल न खरीदने की धमकियों और लगातार बयानबाजी की वजह से दरार पड़ी है। हालांकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने साफ कर दिया है कि भारत, किसी के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ट्रंप के दबाव के आगे पीएम मोदी के न झुकने की वजह से ट्रंप के सुर भी बदले हैं और पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने पीएम मोदी को कई मौकों पर अपना अच्छा दोस्त बताया है। ट्रंप ने भारत की भी काफी तारीफ की है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के संबंधों में पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। भारत-अमेरिका के संबंधों में बिगाड़ को दुनियाभर के एक्सपर्ट्स ट्रंप की विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। अक्सर ही पूर्व अमेरिकी मंत्री और अधिकारी तो ट्रंप पर इसके लिए निशाना भी साधते हैं। अब पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुएल (Rahm Emanuel) ने ट्रंप पर एक बड़ा आरोप लगाया है।
इमैनुएल, जो पूर्व में जापान में अमेरिकी राजदूत रह चुके हैं, ने हाल ही में ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया है। इमैनुएल ने कहा कि ट्रंप ने अपने घमंड के चक्कर में शांति के नोबेल पुरस्कार और पाकिस्तानी पैसे के लिए भारत से संबंध बिगाड़े।
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए ट्रंप ने पूरी कोशिश की। उन्होंने कई देशों के नेताओं से खुद को इसके लिए नामित भी करवाया। ट्रंप की इच्छा थी कि पीएम मोदी भी भारत-पाकिस्तान युद्ध को रोकने का क्रेडिट ट्रंप को देते हुए उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दे। ट्रंप ने अब तक कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने का क्रेडिट लिया है। हालांकि भारत की तरफ से कई बार यह साफ कर दिया गया है कि अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। पीएम मोदी ने तो फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप से साफ कह दिया था कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर में अमेरिका या किसी अन्य तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। इमैनुएल के अनुसार इसी वजह से ट्रंप नाराज़ हो गए और यह बात भारत-अमेरिका के संबंधों में दरार पड़ने की बड़ी वजह बनी। पहले भी कई एक्सपर्ट्स इस वजह का दावा कर चुके हैं।
ट्रंप के परिवार का पाकिस्तान में क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस का राज़ भी किसी से छिपा नहीं है। यह एक बड़ी डील है जो ट्रंप के परिवार के लिए काफी फायदेमंद है। इमैनुएल के अनुसार इस वजह से भी ट्रंप ने भारत से संबंध बिगाड़े। इस वजह का दावा भी कई एक्सपर्ट्स कर चुके हैं।
