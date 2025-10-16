“नोबेल पुरस्कार और पाकिस्तानी पैसे के लिए ट्रंप ने भारत से संबंध बिगाड़े”, पूर्व राजदूत का अमेरिकी राष्ट्रपति पर बड़ा आरोप

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पिछले कुछ महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 'टैरिफ वॉर', रूस से तेल न खरीदने की धमकियों और लगातार बयानबाजी की वजह से दरार पड़ी है। हालांकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने साफ कर दिया है कि भारत, किसी के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ट्रंप के दबाव के आगे पीएम मोदी के न झुकने की वजह से ट्रंप के सुर भी बदले हैं और पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने पीएम मोदी को कई मौकों पर अपना अच्छा दोस्त बताया है। ट्रंप ने भारत की भी काफी तारीफ की है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के संबंधों में पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। भारत-अमेरिका के संबंधों में बिगाड़ को दुनियाभर के एक्सपर्ट्स ट्रंप की विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। अक्सर ही पूर्व अमेरिकी मंत्री और अधिकारी तो ट्रंप पर इसके लिए निशाना भी साधते हैं। अब पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुएल (Rahm Emanuel) ने ट्रंप पर एक बड़ा आरोप लगाया है।