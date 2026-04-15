15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हॉर्मुज की नाकाबंदी क्यों जरूरी थी? डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ने कहा- ‘समुद्र जिसने जीता, दुनिया उसकी’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार और व्हाइट हाउस डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के खिलाफ नाकेबंदी अमेरिकी ताकत का अगले 100 सालों के लिए नया रूप है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 15, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर। (फोटो- The Washington Post)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सलाहकारों में एक और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दिया है।

मिलर ने कहा- ईरान में हॉर्मुज के नाकेबंदी के जरिए आप जो देख रहे हैं वो अगले 100 साल के लिए अमेरिकी ताकत का पूरी तरह से नया रूप है।

'समुद्र जिसने जीता, दुनिया उसकी'

मिलर ने एक बात बहुत जोर देकर कही। उन्होंने कहा कि जो देश समुद्र पर काबू रखता है, वही किसी भी बड़े विदेश नीति के टकराव में नतीजा तय करता है।

उन्होंने कहा- राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, सबसे ताकतवर नौसेना है। और जो समुद्र को नियंत्रित करता है वो किसी भी विदेश नीति की लड़ाई का नतीजा तय कर सकता है।

'ट्रंप ने चेकमेट कर दिया'

मिलर ने शतरंज की भाषा में बात की और कहा कि ट्रंप ने ईरान को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है।

उन्होंने कहा- राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बक्से में बंद कर दिया है। यह शतरंज की चाल है। अब ईरान चाहे जो रास्ता चुने, अमेरिका ही जीतेगा।

दो रास्ते, दोनों में अमेरिका की जीत

मिलर ने साफ किया कि ईरान के सामने अभी दो ही विकल्प हैं। पहला, वो अमेरिका से डील कर ले। इसमें सबका फायदा है, ईरान का भी। दूसरा, वो नाकेबंदी झेलता रहे और अकेला पड़ता जाए।

उन्होंने कहा- अगर ईरान नाकेबंदी से आर्थिक तबाही का रास्ता चुनता है तो दुनिया उसे पीछे छोड़ देगी। नए ऊर्जा रास्ते बनेंगे, नई सप्लाई चेन बनेगी। अमेरिका और दुनिया के दूसरे देश आगे बढ़ेंगे और ईरान बस इतिहास का एक फुटनोट बनकर रह जाएगा।

36 घंटे में नाकेबंदी पूरी तरह लागू

मिलर के इस बयान के साथ ही CENTCOM यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी बड़ा एलान किया। कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि नाकेबंदी शुरू होने के 36 घंटे के अंदर ईरान के सभी बंदरगाहों पर आने-जाने वाला समुद्री व्यापार पूरी तरह रोक दिया गया है। अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज और उसके आसपास के पूरे इलाके में अब उसकी नौसेना का दबदबा है।

तेहरान के लिए वक्त कम

मिलर के इस बयान को अगर सीधे तेहरान को संदेश माना जाए तो वो यही है कि डील करो, वरना दुनिया आगे निकल जाएगी। अभी जो वक्त है वो शायद सबसे बेहतर मौका है। बाद में शर्तें और सख्त हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें

चीन को ईरान का तेल नहीं लेने देंगे, हॉर्मुज में नाकेबंदी के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
विदेश
US Treasury Secretary Scott Bessent and Chinese President Xi Jinping.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

15 Apr 2026 12:08 pm

Hindi News / World / हॉर्मुज की नाकाबंदी क्यों जरूरी थी? डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ने कहा- ‘समुद्र जिसने जीता, दुनिया उसकी’

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की आई प्रतिक्रिया, कहा- आपके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इजराइल के खिलाफ हुए 10 देश, नेतन्याहू से कहा- लेबनान में मदद करने वालों को मार रहे, तुरंत बंद करो जंग

Iran, Israel-Iran War, Iran-America War, Benjamin Netanyahu, Where is Benjamin Netanyahu, Iran War,
विदेश

‘ईरान से सीज़फायर नहीं बढ़ेगा आगे, स्थायी समझौते पर रहेगा जोर’, ट्रंप ने युद्ध के बारे में कह दी बड़ी बात

Donald Trump
विदेश

नाकेबंदी में बड़ी सेंध, दो ईरानी जहाजों ने GPS लोकेशन बदलकर अमेरिका को दिया चकमा, जानें कैसे पार कर गए हॉर्मुज?

Strait of Hormuz blockade, US Iran tensions 2026, China tanker Strait of Hormuz, Rich Starry tanker news,
विदेश

अमेरिका ने ड्रग्स से लदी नाव पर दागी मिसाइल और जोर का हुआ धमाका, 4 लोगों की हुई मौत

US strikes vessel carrying drugs with missile
विदेश

पाकिस्तान में 300 से ज्यादा बच्चे HIV पॉजिटिव, बड़ी लापरवाही आई सामने

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.