Donald Trump: ट्रंप नीतियों के खिलाफ अमरीका में उबाल, बड़े पैमाने पर ‘नो किंग्स’ प्रदर्शन



ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने क्यूबा को लेकर भी कड़ा संकेत दिया और कहा कि अगला नंबर क्यूबा का है। इस बयान ने नई चिंता पैदा कर दी है। वहीं अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यूबा की आर्थिक व्यवस्था को विफल बताते हुए संकट का कारण बताया। गौरतलब है कि 26 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए और खासकर क्यूबा के संदर्भ में कभी भी भू-राजनीति, ऊर्जा नाकेबंदी या बिजली कटौती से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि क्यूबा में हालात गंभीर हैं और देश स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने के लिए जूझ रहा है।