US-Israel-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा- शर्तें मानों नहीं तो ब्रिज-पॉवर प्लांट पर होंगे हमले

उन्होंने कहा कि अगर ईरान के नेता जंग समाप्त करने की उनकी शर्तों पर सहमत नहीं हुए तो उनके पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमले किए जाएंगे। ट्रंप की तरफ से यह बयान तेहरान के पश्चिम में मौजूद करज शहर में निर्माणाधीन पुल पर बमबारी में 8 लोगों के मारे जाने और 100 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद आई है। ट्रंप ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमारा सैन्य बल, जो दुनिया में कहीं भी सबसे महान और सबसे शक्तिशाली है। अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे नष्ट करना शुरू भी नहीं किया है। नई शासन नेतृत्व जानता है कि क्या करना है, और उसे जल्दी से जल्दी करना होगा!'