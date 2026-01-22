क्या ग्रीनलैंड को लेकर हो गई डील? नाटो प्रमुख से बातचीत के बाद खुश हुए ट्रंप, वापस ली टैरिफ लगाने की धमकी

ट्रंप ने लिखा- नाटो प्रमुख मार्क रुटे के साथ मेरी बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई, हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में भविष्य के सौदे का फ्रेमवर्क बनाया है। अगर डील पूरी होती है तो अमेरिका और सभी NATO देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस समझ के आधार पर, मैं उन टैरिफ को लागू नहीं करूंगा जो 1 फरवरी से लागू होने वाले थे।