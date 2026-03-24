5 दिन बाद ईरान के साथ क्या होने वाला है? अब ट्रंप के डेडलाइन ने बढ़ाई टेंशन, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कह दी ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को लेकर अपनी डेडलाइन 5 दिन और बढ़ा दी है। सोमवार को उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेगा, ताकि हालात को संभालने का मौका मिल सके। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा समझौता हो सकता है। उनका कहना है कि इस बार ईरान शांति चाहता है, वो समझौता करना चाहता है।