Diplomatic Mission: क्या पाकिस्तान कराएगा US- ईरान में सुलह ? महायुद्ध रोकने के लिए इस्लामाबाद में बड़ी तैयारी!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संभावित बैठक के लिए अपनी सबसे मजबूत टीम—उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और जेरेड कुशनर को तैयार रहने को कहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ "रचनात्मक" बातचीत चल रही है और युद्ध को टालने के लिए वे पांच दिनों तक हमलों को रोकने के लिए तैयार हैं। ट्रंप "शक्ति के माध्यम से शांति" (Peace Through Strength) की अपनी नीति पर चलते हुए ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रहने की शर्त पर एक बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं।