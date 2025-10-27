डबल-डेकर बस की हुई कार से टक्कर और फिर गिरी नाले में, अर्जेंटीना में 13 लोगों की मौत

Road accident in Argentina (Representational Photo)
रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) दुनियाभर के लिए ही एक गंभीर समस्या है। आए दिन ही रोड एक्सीडेंट्स का मामले दुनिया के किसी न किसी कोने में देखने को मिलते हैं। सालाना आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो हर साल कई लोग इन रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ऐसे सड़क हादसों में घायलों की संख्या भी काफी ज़्यादा रहती है। रोड एक्सीडेंट का एक और मामला हाल ही में सामने आया है। यह हादसा अर्जेंटीना में घटित हुआ।
लोकल मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि अर्जेंटीना के मिसियोनेस (Misiones) प्रांत में रविवार को ओबेरा (Obera) शहर से प्यूर्टो इगुआज़ू (Puerto Iguazu) जा रही यात्रियों से भरी एक डबल-डेकर बस की कार से टक्कर हो गई। इस टक्कर की वजह से बस नाले में गिर गई।
जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में 50 यात्री सवार थे। इस रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि सरकारी अधिकारियों ने की।
इस रोड एक्सीडेंट के कारण 30 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, पर कई घायल अभी भी अस्पताल में ही भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है।
डबल-डेकर बस और कार, दोनों ही विपरीत दिशा से जा रहे थे और इसी दौरान दोनों की आमने-सामने से टक्कर हो गई। टक्कर की वजह घने कोहरे को बताया जा रहा है, जिससे बस ड्राइवर और कार ड्राइवर के लिए विज़िबिलिटी काफी कम हो गई थी और दोनों ही सामने से आ रहे व्हीकल को देख नहीं पाए।
