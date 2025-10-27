डबल-डेकर बस की हुई कार से टक्कर और फिर गिरी नाले में, अर्जेंटीना में 13 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) दुनियाभर के लिए ही एक गंभीर समस्या है। आए दिन ही रोड एक्सीडेंट्स का मामले दुनिया के किसी न किसी कोने में देखने को मिलते हैं। सालाना आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो हर साल कई लोग इन रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ऐसे सड़क हादसों में घायलों की संख्या भी काफी ज़्यादा रहती है। रोड एक्सीडेंट का एक और मामला हाल ही में सामने आया है। यह हादसा अर्जेंटीना में घटित हुआ।