यूएई का सबसे बड़ा सम्मान: डॉ. रोमित पुरोहित बने पहले राजस्थानी प्रवासी हीरो,जानें कैसे बने कम्युनिटी हीरो

डॉ. रोमित पुरोहित का सफर प्रेरणा की मिसाल है। रालस्थान जोधपुर के एक पढ़े-लिखे परिवार में जन्मे, जहां डॉक्टर, वकील और समाजसेवी रिश्तेदारों की कमी नहीं थी, उन्होंने बचपन से ही लोगों की मदद करने का जज्बा सीखा। उन्होंने बताया, वे 2000 में पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस पूरा करने के बाद अमेरिका गए, जहां से एमएचए (मास्टर्स इन हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन) कोर्स किया। फिर यूके से एमएस (मास्टर्स इन साइंस) डिग्री हासिल की। आज वे डिप्लोमा इन ऑक्युपेशनल हैल्थ के साथ यूएई में इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स (डीओआरआई) के फाउंडर मैम्बर हैं। वे पिछले 17 साल से दुबई सरकार के साथ जुड़ कर ऊर्जा मंत्रालय और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर अथॉरिटी (देवा) के मेडिकल डिविजन के हेड के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी मेहनत ने उन्हें न सिर्फ प्रोफेशनल हाइट दी, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी पहचान दिलाई।