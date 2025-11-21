Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के लिए ड्राफ्ट फॉर्म जारी, US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर ट्रंप प्रशासन का पहला कदम

अमेरिकी सरकार ने US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को लेकर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के लिए ड्राफ्ट फॉर्म जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 21, 2025

Trump MAGA Immigration Epstein

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट.)

US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने गोल्ड कार्ड के लिए परमानेंट रेसिडेंस प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। विदेशी नागरिकों को सरकार से बड़े डोनेशन के जरिए US में कानूनी तौर पर स्थाई नागरिकता मिल सकती है। USCIS ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट फॉर्म जारी किया है।

ड्राफ़्ट निर्देशों के अनुसार, गोल्ड कार्ड और स्थाई नागरिकता की पात्रता पूरी करने के लिए एक आवेदक को अमेरिका को 1 मिलिनय यूएस डॉलर डोनेट करने होंगे। कॉर्पोरेट या एम्पलॉयर स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन के लिए अमेरिकी सरकार को 2 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन की फीस हर आवेदनकर्ता के लिए US $15,000 होने की उम्मीद है।

तीन स्टेप में पूरा प्रोसेस होगा कंप्लीट

US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में गोल्ड कार्ड एप्लीकेशन फाइल करना होगा। इसके बाद USCIS के साथ pay.gov के जरिए नॉन-रिफंडेबल US $15,000 फीस देना होगा। फिर USCIS के साथ फॉर्म I-140G फाइल करना होगा, ताकि अमेरिकी जांच विभाग यह पता लगा सके कि नए इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी के लिए आवेदनकर्ता ने सही तरीकों से धन जुटाए।

इन प्रोसेस के पूरा होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद आवेदनकर्ताओं को एक अप्रवासी वीजा नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आवेदक को वैध स्थायी निवासी के रूप में भर्ती होने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के माध्यम से विदेश में कांसुलर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

प्लैटिनम कार्ड को लेकर नहीं दी है कोई डिटेल्स

ट्रंप सरकार ने अभी तक इससे जुड़े प्लैटिनम कार्ड प्रोग्राम के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी हैं, जिसकी घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप के सितंबर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में नहीं की गई थी, लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेशन की गोल्ड कार्ड वेबसाइट पर एक ऑप्शन के तौर पर दिखता है। प्लैटिनम कार्ड के लिए विदेशी नागरिकों को 5 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान करना होगा। उस व्यक्ति को हर साल 270 दिनों तक यूनाइटेड नेशन में रहने का अधिकार होगा। साथ ही, उस पर नॉन-US इनकम पर US टैक्स नहीं लगेगा।

U.S. में परमानेंट रेजिडेंस चाहने वाले अमीर विदेशी नागरिकों के लिए, यह “गोल्ड कार्ड” रास्ता एक महंगा लेकिन शायद फास्ट-ट्रैक रास्ता है। US इमिग्रेशन सिस्टम के लिए, यह प्रोग्राम मोनेटाइज़्ड इमिग्रेशन चैनलों की ओर एक बदलाव का संकेत देता है, जोकि फेयरनेस, नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटीज़, और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट- या फैमिली-बेस्ड ग्रीन-कार्ड एप्लीकेंट्स के ट्रीटमेंट पर सवाल उठाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 07:42 am

Published on:

21 Nov 2025 07:20 am

Hindi News / World / गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के लिए ड्राफ्ट फॉर्म जारी, US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर ट्रंप प्रशासन का पहला कदम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वियतनाम में फिर मचाई बाढ़ ने तबाही, 41 लोगों की हुई मौत

Floods in Vietnam
विदेश

पीएम मोदी हुए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने साउथ अफ्रीका के लिए रवाना, ट्रंप पहले ही कर चुके हैं बहिष्कार

PM Modi departs for South Africa to attend G20
विदेश

नेपाल में Gen-Z ने फिर किया विद्राह, भारत से सटे बारा में लगाया कर्फ्यू, बिहार में घुसपैठ की आशंका

Nepal-Gen Z Protest
विदेश

ट्रंप के ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ ने जगाई तेल की भूख: पाकिस्तान बना रहा नया द्वीप, 25 कुओं से खंगालेंगे समंदर तल!

Pakistan Artificial Oil Island
विदेश

सूडान में चल रही जंग खत्म करवाने में मदद करेंगे ट्रंप! सऊदी क्राउन प्रिंस के कहने पर लिया फैसला

Donald Trump with Mohammed bin Salman Al Saud
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.