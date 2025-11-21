गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के लिए ड्राफ्ट फॉर्म जारी, US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर ट्रंप प्रशासन का पहला कदम

ट्रंप सरकार ने अभी तक इससे जुड़े प्लैटिनम कार्ड प्रोग्राम के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी हैं, जिसकी घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप के सितंबर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में नहीं की गई थी, लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेशन की गोल्ड कार्ड वेबसाइट पर एक ऑप्शन के तौर पर दिखता है। प्लैटिनम कार्ड के लिए विदेशी नागरिकों को 5 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान करना होगा। उस व्यक्ति को हर साल 270 दिनों तक यूनाइटेड नेशन में रहने का अधिकार होगा। साथ ही, उस पर नॉन-US इनकम पर US टैक्स नहीं लगेगा।