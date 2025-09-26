बांग्लादेश में दुर्गा पूजा 2025: सुरक्षा अलर्ट के बीच हिंदू समुदाय की शानदार तैयारियां और चुनौतियां

Durga Puja Bangladesh 2025: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय सुरक्षा की चिंताओं के बीच अपने सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा उत्सव (Durga Puja Bangladesh 2025) मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस साल पूजा 28 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें पांच दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा। पूजा मंडपों में देवी दुर्गा की आकर्षक मूर्तियां सजाई गई हैं। हिंदू नेताओं के अनुसार, पूरे देश में 33,355 से ज्यादा पूजा आयोजन हो रहे हैं, जो पिछले साल से करीब 1,000 अधिक हैं। यह संख्या समुदाय का उत्साह दर्शाती है। दुर्गा पूजा उत्सव(Bangladesh Hindu Festival) की तैयारियों के दौरान कई जिलों में मूर्तियों और मंदिरों पर हमले की खबरें आई हैं। इनमें कुस्तिया, चटगांव, कुरीग्राम, सथखिरा, जेनीदाहा, नेत्रकोना, गैबंधा, पंचगढ़, जमालपुर, नटोर, गाज़ीपुर, मानिकगंज और चपैनवाबगोंज शामिल हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई की (Security Alert Puja) और कई दोषियों को गिरफ्तार किया है। वे नहीं चाहते कि त्योहार के दौरान कोई हिंसा हो।