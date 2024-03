फिलीपींस में भूकंप का झटका, रिक्टर स्केल पर रही 5.3 की तीव्रता

कितनी रही फिलीपींस में आए भूकंप की गहराई?



फिलीपींस में आज आए भूकंप की गहराई 35 किलोमीटर रही।





On 2024-03-01, at 09:29:02 (UTC), there was an earthquake around 43 km E of Aras-asan, Philippines. The depth of the hypocenter is about 35.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 5.3.https://t.co/5E4g6WAqQg pic.twitter.com/rF0y6RoRtm