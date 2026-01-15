26 साल के इरफान सोलतानी को फांसी! मौत की सजा वाले मामले में आया चौंकाने वाला बड़ा अपडेट

ईरान में अभी हालात सही नहीं हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस हिंसा में 3400 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में 26 वर्षीय इरफान सोलतानी का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने सोलतानी को 10 जनवरी को गिरफ्तार किया था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इरफान सोलतानी को 14 जनवरी को फांसी दी जानी थी, लेकिन नहीं दे पाए। वहीं इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।