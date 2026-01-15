15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

26 साल के इरफान सोलतानी को फांसी! मौत की सजा वाले मामले में आया चौंकाने वाला बड़ा अपडेट

Iran violence: ईरान की न्यायपालिका ने इरफान सोलतानी को लेकर कहा कि उन्हें मौत की सजा नहीं सुनाई गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 15, 2026

Irfan Sotalani death sentence, Irfan Sotalani execution news, 26-year-old Irfan Sotalani hanged, Iran violence latest update,

इरफान सोलतानी को नहीं दी फांसी- ईरानी न्यायपालिका (Photo-X)

ईरान में अभी हालात सही नहीं हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस हिंसा में 3400 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में 26 वर्षीय इरफान सोलतानी का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने सोलतानी को 10 जनवरी को गिरफ्तार किया था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इरफान सोलतानी को 14 जनवरी को फांसी दी जानी थी, लेकिन नहीं दे पाए। वहीं इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।

मौत की नहीं सुनाई गई सजा

गुरुवार को ईरान की न्यायपालिका ने इरफान सोलतानी को लेकर कहा कि उन्हें मौत की सजा नहीं सुनाई गई है। साथ ही कहा कि उन पर कोई ऐसे आरोप भी नहीं हैं जिनके तहत मौत की सजा का प्रावधान हो।

वहीं सरकारी टेलीविजन द्वारा प्रसारित एक बयान के अनुसार, इरफान सोलतानी तेहरान के पास कराज जेल में बंद हैं और उन पर इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ प्रचार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप है, जो ईरानी कानून के तहत कारावास की सजा के योग्य अपराध हैं।

कौन है इरफान सोलतानी? 

ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इरफान सोलतानी को पुलिस ने 10 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद खबरें सामने आई थीं कि उन्हें फांसी दी जा सकती है। 

नॉर्वे स्थित मानवाधिकार संगठन हेंगाव के अनुसार, सोलतानी को ईरान के मध्य प्रांत कराज के फरदिस शहर में हुए आंदोलन के सिलसिले में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके चार दिन बाद उनके परिवार को सूचित किया गया कि उनकी फांसी की तारीख तय कर दी गई है।

इसके अलावा, सीएनएन के अनुसार, उनके परिवार को मामले से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, जिसमें उन पर लगे आरोपों की जानकारी भी शामिल है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोलतानी एक कपड़ा विक्रेता है और उसका परिवार तेहरान के पास रहता है, हेंगाव के प्रतिनिधि अव्यार शेखी ने यह जानकारी दी।

ये भी पढ़ें

ईरान से अचानक आया फोन! जयशंकर से क्या बात हुई, क्यों मची हलचल?
राष्ट्रीय
India Iran tensions, S Jaishankar Iran talks, Iran Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi, India Iran diplomatic talks,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 04:22 pm

Hindi News / World / 26 साल के इरफान सोलतानी को फांसी! मौत की सजा वाले मामले में आया चौंकाने वाला बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने दुनिया में कितनी सरकारें उखाड़ीं? पढ़िए तख्तापलट की पूरी कहानी

Donald Trump
विदेश

ईरान की धमकी के बाद ट्रंप ने उठा लिया ये खौफनाक कदम, थरा उठा मिडिल ईस्ट, क्या खत्म होगा खामेनेई का शासन?

Donald Trump and Khamenei0
विदेश

ईरान में महाविद्रोह: ट्रंप-नेतन्याहू की गुप्त मुलाकात से सुलगी 'आंदोलन' की चिंगारी, कौड़ियों के भाव बिका रियाल

Benjamin Netanyahu, Donald Trump and Ali Khamenei
विदेश

टैरिफ वार में चीन को नहीं हरा पाया अमेरिका, भारत के लिए खतरा पैदा कर रहे ट्रंप

donald trump, China trade surplus 2025, US tariffs on China,
विदेश

ईरान ने बंद किया हवाई क्षेत्र, ठीक पहले निकल गया इंडिगो का विमान

Indigo Aircraft in Iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.