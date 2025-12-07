7.0 की तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, अमेरिका-कनाडा में डरकर घरों से बाहर भागे लोग

Earthquake
भूकंप (Earthquake) के मामलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो रही है। हर दिन कहीं न कहीं एक से ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। इनमें से कुछ भूकंप काफी तेज़ झटके वाले होते हैं और इसी तरह का एक और मामला अब सामने आया है। हबार्ड ग्लेशियर (Hubbard Glacier) क्षेत्र में आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 रही और गहराई 10 किलोमीटर। भूकंप भारतीय समयानुसार रविवार, 7 दिसंबर को तड़के 2 बजकर 11 मिनट पर आया। इस भूकंप की पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी की। गौरतलब है कि हबार्ड ग्लेशियर क्षेत्र अमेरिका (United States Of America) के अलास्का (Alaska) में रैंगल-सेंट एलियास राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र और कनाडा (Canada) के यूकॉन (Yukon) में क्लुआने राष्ट्रीय उद्यान और रिज़र्व में स्थित है।
भूकंप का झटका काफी तेज़ था और इसका असर अलास्का और यूकॉन में महसूस हुआ। भूकंप के झटके की वजह से लोग अपने-अपने घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए।
हबार्ड ग्लेशियर क्षेत्र में आए भूकंप की वजह से अलास्का में अब तक 50 से ज़्यादा आफ्टरशॉक्स आ चुके हैं। गौरतलब है कि अलास्का ऐसा अमेरिकी राज्य है जहाँ देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं।
भूकंप की वजह से अलास्का और यूकॉन में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ घरों में सिर्फ मामूली नुकसान ही हुआ है। इस भूकंप की वजह से फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग