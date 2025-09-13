Patrika LogoSwitch to English

भूकंप से रूस में फिर कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर रही 7.4 तीव्रता

Earthquake In Russia: रूस में एक बार फिर भूकंप से धरती कांप उठी है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.4 रही।

भारत

Tanay Mishra

Sep 13, 2025

Earthquake in Russia
Earthquake in Russia (Representational Photo)

रूस (Russia) में जुलाई में 8.8 तीव्रता के भूकंप (Earthquake) ने आसपास के कई देशों में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया था। रूस, जापान और अमेरिका में तो कोस्टल इलाकों में सुनामी आई भी थी। अब एक बार फिर भूकंप से रूस की धरती कांप उठी है। आज, शनिवार, 13 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजकर 07 मिनट पर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की ((Petropavlovsk-Kamchatsky) से 111 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट में यह भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 रही। भूकंप की गहराई 39.5 किलोमीटर रही और रूस की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।


सुनामी का खतरा टला

इस भूकंप के बाद सुनामी के खतरे की आशंका जताई जा रही थी। पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सिस्टम (Pacific Tsunami Warning System) ने तो सुनामी का अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही यह जानकारी दी कि सुनामी का खतरा अब टल गया है।

Updated on:

13 Sept 2025 10:30 am

Published on:

13 Sept 2025 10:21 am

