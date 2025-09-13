भूकंप से रूस में फिर कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर रही 7.4 तीव्रता

रूस (Russia) में जुलाई में 8.8 तीव्रता के भूकंप (Earthquake) ने आसपास के कई देशों में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया था। रूस, जापान और अमेरिका में तो कोस्टल इलाकों में सुनामी आई भी थी। अब एक बार फिर भूकंप से रूस की धरती कांप उठी है। आज, शनिवार, 13 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजकर 07 मिनट पर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की ((Petropavlovsk-Kamchatsky) से 111 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट में यह भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 रही। भूकंप की गहराई 39.5 किलोमीटर रही और रूस की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।