Education Abroad : ” जिस यूनिवर्सिटी में कम भारतीय हों, पढ़ने के लिए वहां जाएं,” बयान पर सोशल मीडिया पर मचा घमासान

Education Abroad : Influencer Says Students Should Choose Universities With Less Indians : नया एजुकेशनल सेशन शुरू होने वाला है और हायर एजुकेशन के लिए बहुत से यूथ विदेश में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस पीक टाइम पर इंडिया के स्टूडेंटस के ​एब्रॉड में (Education Abroad) हायर एजुकेशन (Higher Education) के लिए यूनिवर्सिटी चूज करने के सवाल पर पर दिए गए एक बयान पर सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ गया है।

Education Abroad : To study in a University which has low Indian prestige, Chaos on social media : नया एजुकेशनल सेशन शुरू होने वाला है और भारतीय छात्रों के बाहर जा कर (Education Abroad) उच्च शिक्षा ( Higher Education) प्राप्त करने की तैयारियों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। एक ऑनलाइन डिबेट में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ( Social Media Influencer) के बयान पर बवाल मच गया है। उसने कहा,” जिस ​यूनिवर्सिटी में कम भारतीय हों, पढ़ने के लिए वहां जाएं”

सहमति, और आलोचना भी इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बयान साझा करने के बाद से, इस पोस्ट पर ऑनलाइन बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कई यूजर्स ने उनकी बात से सहमति जताई तो वहीं कुछ ने उनकी पोस्ट की आलोचना भी की है। जहां भारतीय कम हों ,वहां जाएं एक सोशल मीडिया यूजर ने यह कह कर ऑनलाइन बहस छेड़ दी है कि जो भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें उन विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, जिनमें भारतीय छात्रों की संख्या अधिक है। सूची में उतना ही नीचे हो श्रेया पैटर ( Shreya Pattar) ने एक्स पर लिखा, “उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे किसी भी भारतीय छात्र को यह जांचना चाहिए कि उस विश्वविद्यालय में कितने भारतीय छात्र हैं। भारतीय छात्रों की संख्या जितनी अधिक होगी, वह विश्वविद्यालय आपके शामिल होने के स्थानों की सूची में उतना ही नीचे होना चाहिए।” यह है कारण इसके कारण पर चर्चा करते हुए यूजर ने कहा कि समुदाय ” जहर भारतीय पैटर्न के साथ आता है” जिसमें “बहुत अधिक नाटक, व्यावसायिकता की कमी, कोई अच्छा रोल मॉडल नहीं, व्यवहार, “समूह-वाद”, पीठ पीछे बुराई, भविष्य के प्रति कोई गंभीरता नहीं, जूनियर्स के प्रति कोई नेतृत्व या जिम्मेदारी नहीं और आत्म-केंद्रित होना शामिल है।” घर जैसे माहौल के चक्कर में न पड़ें सुश्री पैटर ने कहा, “यदि आप देश से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह तय करें कि आप लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण और स्वभाव से भी दूर रह रहे हैं। आपको अपने आस-पास ‘घर जैसा महसूस’ करने वाले ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो हो सकता है कि आप विदेश न जाएँ।” आठ लाख से अधिक बार देखा जा चुका इस पोस्ट को शेयर करने के बाद से ऑनलाइन आठ लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। जहां कई यूजर्स ने उनकी बात से एकदम सहमति जताई तो वहीं कुछ ने उनकी पोस्ट की आलोचना भी की।” मैं ऑस्ट्रेलिया ( Australia ) गया था एक यूजर ने कहा, “मैं आपसे अधिक सहमत नहीं हो सकता। मैं सन 2011 में एक अस्पताल में काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और वहां सबसे जहरीले लोग और भारतीयों के प्रति सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु लोग भारतीय ही थे। जब मैं वहां पहुंचा तो यह मेरे लिए एक झटका था।” जब तक मैंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ा, तब तक मैं इससे सहमत नहीं हो पाया था।” हां ऐसा ही है एक एक्स यूजर ने कहा, “हो सकता है कि आप यह सुनना न चाहें, लेकिन यह सच है! इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा (और जीया है)।” इन बातों के लिए कोई समय नहीं एक उपयोगकर्ता ने कहा ” सम्मान के साथ कए बात कहना है कि यह आपके अन्य संस्कृतियों के संपर्क में कमी, आपकी कंपनी की पसंद, पर्यावरण और पालन-पोषण, और अदूरदर्शी मानसिकता से आता है। किसी कनाडाई या अमरीकी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का मतलब है पिसने का काम, जिसमें आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए कोई समय नहीं बचता है आपकी सफलता आपके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करेगी, न कि उस स्कूल में नामांकित अन्य लोगों की जातीयता या पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा।” एक भारतीय दूसरे भारतीय से शिकायत कर रहा एक व्यक्ति ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए टिप्पणी की, “एक भारतीय दूसरे भारतीय से शिकायत कर रहा है कि ‘भारतीय दूसरे भारतीयों के लिए अच्छे नहीं हैं।’ एक अन्य ने कहा, “ऐसा ही काम करने वाले किसी भी देश के लोगों के लिए भी यही बात लागू होती है। धन्यवाद।” एक टिप्पणी एक व्यक्ति ने लिखा, “मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूं। भारतीय छात्रों का एक समुदाय विशेष रूप से एक नए देश में परिचितता और समर्थन की भावना प्रदान कर सकता है। यह आराम और विविध दृष्टिकोणों के संपर्क के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में है।” यह भी पढ़ें Big Breaking : अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली देश क्यों है? जानिए पढ़ना जारी रखे

