भारत में पहली बार फॉसिल फ्यूल ऊर्जा उत्पादन में आई कमी, क्लीन एनर्जी बनी टर्निंग प्वाइंट

भारत में साल 2025 में रिन्यूएबल स्रोतों ने 98 टेरावॉट-आर अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हुआ, जबकि देश की कुल मांग में केवल 49 टेरावॉट-आर की ही वृद्धि हुई। अच्छे मानसून और अपेक्षाकृत कम गर्मी के कारण बिजली की मांग सीमित रही, जिसे स्वच्छ ऊर्जा ने न केवल पूरी तरह कवर किया, बल्कि कोयला आधारित उत्पादन पर दबाव भी कम कर दिया। CREA और कार्बन ब्रीफ के अध्ययन भी पुष्टि करते हैं कि आधी सदी में पहली बार (महामारी काल को छोड़कर) भारत में कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन में वार्षिक गिरावट देखी गई है।