सीजफायर खत्म होने से पहले ट्रंप की चेतावनी, कहा- अमेरिकी फौज तैयार है, अगर ईरान डील नहीं करेगा तो मचेगी तबाही

US Military Raring to go Iran: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सीजफायर की समयसीमा खत्म होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर तय समय तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।