21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सीजफायर खत्म होने से पहले ट्रंप की चेतावनी, कहा- अमेरिकी फौज तैयार है, अगर ईरान डील नहीं करेगा तो मचेगी तबाही

Donald Trump Iran Bombing Warning: सीजफायर खत्म होने से पहले ट्रंप ने चेतावनी दी है कि डील नहीं हुई तो ईरान पर हमले किये जा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 21, 2026

Donald Trump Iran Bombing Warning

Donald Trump Iran Bombing Warning (AI Image)

US Military Raring to go Iran: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सीजफायर की समयसीमा खत्म होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर तय समय तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

मिलिट्री तैयार है…

ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई कर सकती है।

ट्रंप ने कहा, “अगर हमें ऐसा समझौता नहीं मिलता जो हमारे और दुनिया के हितों की रक्षा करे, तो हम बमबारी करेंगे। सेना पूरी तरह तैयार है।” उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार और सक्षम है।

सीजफायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं

ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मौजूदा सीजफायर को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि समय बहुत कम है और ईरान को जल्दी फैसला लेना होगा।

ट्रंप ने कहा, “मैं सीजफायर बढ़ाना नहीं चाहता। उनके पास विकल्प नहीं है उन्हें बातचीत करनी होगी।”

बातचीत को लेकर अनिश्चितता

इस बीच, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। हालांकि, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के संकेत जरूर मिल रहे हैं लेकिन दोनों पक्षों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इजरायल-ईरान टकराव के बाद बढ़ा दबाव

इस पूरे तनाव की पृष्ठभूमि फरवरी में हुए हमलों से जुड़ी है जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की थी। इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमले किए, जिससे क्षेत्र में टकराव तेज हो गया। इसके बाद ही दोनों पक्षों के बीच अस्थायी सीजफायर लागू किया गया था ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके।

हालांकि, इस दौरान भी दोनों देशों ने एक-दूसरे पर सीजफायर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब जब युद्धविराम की समयसीमा खत्म होने जा रही है, हालात फिर से बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है।

सीजफायर पर बना हुआ है दबाव

दोनों देशों के बीच लागू दो हफ्ते का सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। इस दौरान कई बार उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है।अगर तय समय तक कोई समझौता नहीं हुआ तो क्षेत्र में फिर से सैन्य टकराव बढ़ने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

बुल्गारिया में गूंजा ‘मोदी’ का संदेश! चुनाव जीतने वाले रुमेन रादेव को पीएम ने दी खास बधाई
विदेश
PM Modi Congratulates Rumen Radev

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

21 Apr 2026 10:45 pm

Published on:

21 Apr 2026 10:40 pm

Hindi News / World / सीजफायर खत्म होने से पहले ट्रंप की चेतावनी, कहा- अमेरिकी फौज तैयार है, अगर ईरान डील नहीं करेगा तो मचेगी तबाही

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

बुल्गारिया में गूंजा ‘मोदी’ का संदेश! चुनाव जीतने वाले रुमेन रादेव को पीएम ने दी खास बधाई

PM Modi Congratulates Rumen Radev
विदेश

इस्लामाबाद में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप की अपील, ईरान से 8 महिलाओं की रिहाई की मांग

Donald Trump
विदेश

UN में टूटेगा 81 साल का रिकॉर्ड? पहली महिला महासचिव बनने की रेस में ये दो दिग्गज महिलाएं सबसे आगे

Michelle Bachelet
विदेश

समंदर के बीच अमेरिकी नेवी का बड़ा एक्शन, इंडो-पैसिफिक में संदिग्ध टैंकर को घेरा, ईरान को दी सीधी चेतावनी

US Navy Tanker Action Indo-Pacific
विदेश

अमेरिका और ईरान में ठनी, बीच में कूदा पाकिस्तान! 14 दिन युद्धविराम बढ़ाने की कर दी मांग

Pakistan Diplomacy
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.