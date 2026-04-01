बुल्गारिया में गूंजा ‘मोदी’ का संदेश! चुनाव जीतने वाले रुमेन रादेव को पीएम ने दी खास बधाई

बुल्गारिया में पांच वर्षों में आठवें संसदीय चुनाव में रादेव की प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी ने 44.6 प्रतिशत वोट हासिल कर करीब 130 सीटों पर कब्जा जमाया। यह जीत पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा मजबूत रही। मुख्य विपक्षी दलों- GERB (13.4%) और PP-DB (12.7%) को भारी शिकस्त मिली। 62 वर्षीय रादेव, जो जनवरी में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में उतरे थे, अब सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में हैं।