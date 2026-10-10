‘एलन, ये हैं हकीकत’ अंबानी के समर्थन में उतरे Zoho के श्रीधर वेम्बू, मस्क को दिया करारा जवाब

वेम्बू यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस बहस का रुख अमेरिका के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मार्केट की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मस्क की कंपनी टेस्ला को अमेरिकी सरकार द्वारा चीनी कंपनियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलती है। अगर अमेरिका में खुली प्रतिस्पर्धा होती, तो वहां ईवी गाड़ियां कहीं ज्यादा सस्ती होती।

साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक ऐसी पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाई है, जिसका सीधा फायदा देश के आम नागरिकों को मिल रहा है। वेम्बू के अनुसार, भारत के अंतरिक्ष और टेक क्षेत्र में उभरते नए स्टार्टअप्स आने वाले समय में स्पेसएक्स के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं।