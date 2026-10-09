‘स्टारलिंक ही नहीं, सभी सैटकॉम कंपनियों के जोखिम देखता है गृह मंत्रालय’, एलन मस्क के आरोपों पर संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी का जवाब

विश्व के प्रमुख उद्योगपति और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भारतीय नियमों का पालन करने के बावजूद कुछ व्यापारिक हितों के दबाव में स्टारलिंक को रोका जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने साफ किया कि यह प्रक्रिया किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के सुरक्षा नियमों के तहत सभी सैटेलाइट कम्यूनिकेशन कंपनियों के लिए समान रूप से लागू होती है।