चांद-मंगल तक पहुंचना होगा आसान, एलन मस्क की SpaceX के स्टारशिप की लॉन्चिंग सफल

13 अक्टूबर को शाम 7:15 बजे ईटी (भारतीय समयानुसार सुबह 4:45 बजे) टेक्सास के स्टारबेस लॉन्च साइट से उड़ान भरने वाली स्टारशिप ने सभी प्रमुख लक्ष्यों को हासिल कर लिया। सुपर हेवी बूस्टर ने नियंत्रित तरीके से मैक्सिको की खाड़ी में स्प्लैशडाउन किया, जबकि अपर स्टेज शिप 38 ने भारतीय महासागर में सफल लैंडिंग के साथ अपना मिशन पूरा किया। इस दौरान स्टारलिंक पेलोड डिप्लॉयमेंट, इंजन रीलाइट टेस्ट और 'डायनामिक बैंकिंग' मैन्यूवर जैसे उन्नत परीक्षण भी सफल रहे।