चांद-मंगल तक पहुंचना होगा आसान, एलन मस्क की SpaceX के स्टारशिप की लॉन्चिंग सफल

SpaceX ने लॉन्च किया स्टारशिप (Photo-SpaceX)
एलन मस्क (Elon Musk) की स्पेसएक्स (SpaceX) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। कंपनी की मेगा रॉकेट 'स्टारशिप' का 11वां टेस्ट फ्लाइट (फ्लाइट 11) सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया, जो 2025 का पांचवां सफल परीक्षण है। यह उपलब्धि न सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुरक्षित बनाने की दिशा में है, बल्कि चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच को और आसान बना देगी।
13 अक्टूबर को शाम 7:15 बजे ईटी (भारतीय समयानुसार सुबह 4:45 बजे) टेक्सास के स्टारबेस लॉन्च साइट से उड़ान भरने वाली स्टारशिप ने सभी प्रमुख लक्ष्यों को हासिल कर लिया। सुपर हेवी बूस्टर ने नियंत्रित तरीके से मैक्सिको की खाड़ी में स्प्लैशडाउन किया, जबकि अपर स्टेज शिप 38 ने भारतीय महासागर में सफल लैंडिंग के साथ अपना मिशन पूरा किया। इस दौरान स्टारलिंक पेलोड डिप्लॉयमेंट, इंजन रीलाइट टेस्ट और 'डायनामिक बैंकिंग' मैन्यूवर जैसे उन्नत परीक्षण भी सफल रहे।
स्टारशिप, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, यह फाल्कन 9 का उत्तराधिकारी है और मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी स्थापित करने के स्पेसएक्स के विजन का केंद्र बिंदु। 2025 में अब तक के 10 लॉन्च में 5 सफलताएं हासिल हो चुकी हैं, लेकिन फ्लाइट 11 ने रीयूजिबिलिटी और इन-स्पेस मैन्यूवर्स में नई ऊंचाइयों को छुआ। अगले साल की शुरुआत में ब्लॉक 3 वर्जन की डेब्यू की उम्मीद है, जो और बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम होगा।
इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने के लिए स्पेसएक्स इस रॉकेट को NASA के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए भी तैयार कर रही है। यह मिशन मंगल मिशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
