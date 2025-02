अमेरिका के टैक्स सिस्टम का एक्सेस चाहता है Elon Musk का DOGE विभाग, जानकारों ने कहा ‘बर्बाद’ हो जाएगा सुपरपॉवर

Elon Musk on US Tax System: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक दिग्गज एलन मस्क को जब से DOGE यानी अमेरिका दक्षता विभाग की जिम्मेदारी दी है, तब से इस विभाग ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे पूरी दुनिया हैरान है, चाहे वो फेडरल कर्मियों की छंटनी को लेकर हो, दूसरे देशों को की जा रही फंडिंग को लेकर हो। इन फैसलों ने दुनिया को झटका ही दिया था कि अब ये विभाग (Department of Government Efficiency) अमेरिका के टैक्स सिस्टम तक भी अपनी पहुंच बना रहा है। जी हां ये दावा अमेरिकी की मीडिया ने किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने अमेरिका के टैक्स ऑफिस से अपने विभाग को वो एक्सेस देने की मांग कर दी है जिसमें लाखों अमेरिकी नागरिकों का डेटा मौजूद है।