अमेरिका के साथ मिलकर अब ईरान को दहलाने की तैयारी कर रहा इजरायल? ‘नरक का दरवाजा़’ खोलने वाले हैं नेतन्याहू!

Donald Trump, Benjamin Netanyahu and Iran Supreme Leader Ali Khamenei

Israel US on Iran Gaza: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गाज़ा के बाद अगला निशाना ईरान हो सकता है। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में जिस तरह इजरायल ने ईरान में (Israel Attack in Iran) हमले किए और फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खाई थी, उससे लग रहा था कि 2024 में ही मिडिल ईस्ट में एक नया संघर्ष शुरू हो सकता है। हालांकि अमेरिका के दखल के बाद तब मामला कुछ शांत हो गया था लेकिन अब अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) वहां के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में अब ये शांत होता संघर्ष फिर से हिलोरे मार रहा है। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से कहा है कि अमेरिका और इजरायल अब ईरान के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं।