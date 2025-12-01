एलन मस्क का भारत से खास कनेक्शन, पार्टनर हाफ इंडियन और बेटे का नाम शेखर

एलन मस्क की पार्टनर हाफ इंडियन बेटे का नाम शेखर (फोटो-पत्रिका ग्राफिक्स)
टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क का भारत के साथ एक खास कनेक्शन सामने आया है। हाल ही में मस्क ज़ेरोधा के संस्थापक निखिल कामथ के पॉडकास्ट "WTF is?" में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई खास बातें शेयर की। इन्हीं बातों में मस्क के भारत कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर शिवॉन ज़िलिस आधी भारतीय हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ज़िलिस के साथ उनके एक बेटे का मध्य नाम 'शेखर' है।
मस्क ने पॉडकास्ट के दौरान बताया कि बेटे का यह नाम उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के नाम पर रखा है। मस्क ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप यह जानते हैं या नहीं, लेकिन मेरी पार्टनर शिवॉन आधी भारतीय हैं। उन्होंने आगे कहा, उनके साथ मेरे एक बेटे का मध्य नाम चंद्रशेखर के नाम पर शेखर है।
कामथ ने फिर मस्क से पूछा कि क्या ज़िलिस कभी भारत में रही है तो उन्होंने बताया कि उनका भारत से पैतृक संबंध है पर वह पली-बढ़ी कनाडा में हैं। उन्होंने बताया कि ज़िलिस को बचपन में ही गोद ले लिया गया था। उनके पिता किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए विदेशी छात्र थे। मस्क ने कहा कि मेरे पास इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
बता दें कि, कनाडा में बड़ी हुई ज़िलिस ने येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र में पढ़ाई की और उन्होंने फिर 2017 में मस्क की AI कंपनी न्यूरालिंक को ज्वाइन किया था। वर्तमान में वह इस कंपनी की डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स का पद संभाल रही है। ज़िलिस और मस्क के चार बच्चे हैं, इसमें उनके जुड़वा बच्चे स्ट्राइडर और एज़्योर के अलावा बेटी आर्केडिया और बेटा सेल्डन लाइकर्गस शामिल है।
इस पॉडकास्ट के दौरान मस्क ने यह भी कहा कि अमेरिका को प्रतिभाशाली भारतीयों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह स्थिति बदल रही है। मस्क का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका के वीज़ा प्रतिबंधों में बढ़ोतरी और नीतियों में बदलाव होने के चलते हज़ारों भारतीयों का अमेरिका जाने के सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।
