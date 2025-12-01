एलन मस्क का भारत से खास कनेक्शन, पार्टनर हाफ इंडियन और बेटे का नाम शेखर

टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क का भारत के साथ एक खास कनेक्शन सामने आया है। हाल ही में मस्क ज़ेरोधा के संस्थापक निखिल कामथ के पॉडकास्ट "WTF is?" में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई खास बातें शेयर की। इन्हीं बातों में मस्क के भारत कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर शिवॉन ज़िलिस आधी भारतीय हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ज़िलिस के साथ उनके एक बेटे का मध्य नाम 'शेखर' है।