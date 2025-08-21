Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

एलन मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना पर फिलहाल लगाया विराम

Elon Musk's America Party: एलन मस्क ने कुछ समय पहले ही अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला लिया था। लेकिन अब इस मामले में मस्क ने यू-टर्न ले लिया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 21, 2025

Elon Musk
Elon Musk (Photo - Washington Post)

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और बिज़नेसमैन एलन मस्क (Elon Musk) ने कुछ समय पहले ही अमेरिका (United States Of America) में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला लिया था। मस्क ने इसके लिए 'द अमेरिका पार्टी' (The America Party) नाम सुझाया था। फिलहाल अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ही है और मस्क के अनुसार अमेरिका में एक तीसरी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है। दरअसल यह फैसला उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के ‘बिग एंड ब्यूटीफुल बिल’ से नाराज़ होकर लिया था, क्योंकि इस मामले की वजह से ट्रंप और मस्क की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। लेकिन अब मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने के फैसले पर यू-टर्न ले लिया है।

नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना पर फिलहाल विराम

मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर फिलहाल विराम लगा दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने हाल ही में इस मामले पर यू-टर्न लेने का फैसला लिया है।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी टैरिफ के बाद रूस ने खोले भारतीय सामान के लिए दरवाजे, कहा – “रूसी मार्केट करता है स्वागत”
विदेश
India-Russia handshake

मस्क के यू-टर्न की क्या है वजह?

ट्रंप से चले विवाद के बीच एक समय पर मस्क ने यह तक कह दिया था कि वर्तमान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance), ट्रंप से बेहतर राष्ट्रपति हो सकते हैं। लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने वेंस के साथ अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए नई राजनीतिक पार्टी बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है।

मस्क-ट्रंप के मतभेद बने रिपब्लिकन पार्टी की चिंता की वजह

ट्रंप के चुनावी अभियान में मस्क ने काफी मदद की थी।न सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार में, बल्कि आर्थिक तौर पर भी मस्क की मदद से ट्रंप की जीत की राह आसान हुई थी। ट्रंप से विवाद के बीच मस्क ने यह भी कहा था कि उनकी मदद के बिना ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। मस्क और ट्रंप के बीच चल रहे मतभेदों की वजह से अब रिपब्लिकन पार्टी को इस बात की चिंता हो रही है कि 2026 के होने वाले मध्यावधि चुनावों में उनके लिए बहुमत बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।

ये भी पढ़ें

नमाज के दौरान मस्जिद में ताबड़तोड़ गोलीबारी, नाइजीरिया में 27 लोगों की मौत
विदेश
mosque in nigeria

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Elon Musk

world news

World News in Hindi

Published on:

21 Aug 2025 09:31 am

Hindi News / World / एलन मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना पर फिलहाल लगाया विराम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.