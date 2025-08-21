एलन मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना पर फिलहाल लगाया विराम

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और बिज़नेसमैन एलन मस्क (Elon Musk) ने कुछ समय पहले ही अमेरिका (United States Of America) में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला लिया था। मस्क ने इसके लिए 'द अमेरिका पार्टी' (The America Party) नाम सुझाया था। फिलहाल अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ही है और मस्क के अनुसार अमेरिका में एक तीसरी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है। दरअसल यह फैसला उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के ‘बिग एंड ब्यूटीफुल बिल’ से नाराज़ होकर लिया था, क्योंकि इस मामले की वजह से ट्रंप और मस्क की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। लेकिन अब मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने के फैसले पर यू-टर्न ले लिया है।