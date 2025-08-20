नमाज के दौरान मस्जिद में ताबड़तोड़ गोलीबारी, नाइजीरिया में 27 लोगों की मौत

उंगुवान मंताऊ गांव की मस्जिद में नमाज के दौरान हुई गोलीबारी के पीछे किसका हाथ है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। किसी संगठन ने अभी तक इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच के अनुसार कुछ दिन पहले उंगुवान मंताऊ के ग्रामीणों ने क्षेत्र में सकरिय डाकुओं पर हमला किया था, जिसमें कई डाकू मारे गए थे। माना जा रहा है कि मस्जिद पर यह हमला उसी घटना का बदला लेने के लिए किया गया।