रूस-यूक्रेन जंग को लेकर परेशान टेस्ला के मालिक Elon Musk, जानिए किस बात का सता रहा डर

अमरीकी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ( Elon Musk ) इन दिनों परेशान हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल दोनों देशों के बीच जारी जंग के 9 दिन हो चुके हैं और अब तक इसके खत्म होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। दोनों देश एक दूसरे पर हावी होने का दावा कर रहे हैं। वहीं दुनियाभर में इस युद्ध को रोकने की कोशिशें भी की जा रही है, हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है वो यूक्रेन पर अपने हमले नहीं रोकेंगे। वहीं अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क भी इस युद्ध से काफी चिंतित हो गए हैं। अपनी इस चिंता को उन्होंने ट्वीट के जरिए जाहिर किया है।

Elon Musk Warns Ukrainians that Starlink Can Be Targeted by Russia