रूस का लड़ाकू विमान एस्टोनिया में घुसने पर यूएन में आपात बैठक, मित्र भारत के लिए क्या हैं मायने ?

Russia Estonia Airspace Violation: रूस के तीन मिग-31 लड़ाकू विमानों ने 19 सितंबर को बिना अनुमति एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र (Russia Estonia airspace violation) में प्रवेश कर लिया। यह घटना फिनलैंड की खाड़ी के पास हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये विमान करीब 12 मिनट तक वहां रुके रहे। इसके बाद नाटो (NATO response to Russia ) के लड़ाकू विमानों ने उन्हें इंटरसेप्ट कर बाहर निकाला। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्सखना (Margas Tskhana) ने इस घटना को रूस की जानबूझ कर की गई उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि रूस बार-बार हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है और यह चौथी बार है जब 2025 में रूस ने ऐसा किया है।