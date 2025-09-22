क्रीमिया में यूक्रेन ने किया ड्रोन से हमला, 3 लोगों की मौत और 16 घायल

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी 2022 से चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में काफी तबाही मच चुकी है और जान-माल का भी भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक भी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस ने भी अब तक अपने कई सैनिकों को इस युद्ध में गंवा दिया है। आए दिन ही रूस के यूक्रेन पर हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब यूक्रेन, रूस के किसी इलाके पर हमला करता है, लेकिन अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है।