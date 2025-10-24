Patrika LogoSwitch to English

TikTok Star एम्मान एटिएन्ज़ा की दर्दनाक मौत, आखिर 19 साल की इस युवती के साथ ऐसा क्या हुआ

Emman Atienza Death: 19 साल की टिकटॉक स्टार एम्मान एटिएन्ज़ा ने लॉस एंजिल्स में आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार और प्रशंसक सदमे में हैं।

3 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 24, 2025

Emman Atienza Death

टिकटॉक स्टार एम्मान एटिएन्ज़ा। (फोटो: एक्स.)

TikTok Star Emman Atienza Death: एक 19 साल की लोकप्रिय टिकटॉक स्टार और फिलिपिनो टीवी होस्ट किम "कुया किम" एटिएन्ज़ा (Kim Kuya Kim Atienza )की बेटी एम्मान एटिएन्ज़ा (TikTok Star Emman Atienza Death) की आत्महत्या ने दुनिया को झकझोर दिया है। उन्हें 22 अक्टूबर 2025 को लॉस एंजिल्स (Los Angeles) में उनके घर में उन्हें मृत पाया गया। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि उनकी मौत फंदा लगाने से हुई। इस खबर ने उनके परिवार, दोस्तों और लाखों फॉलोअर्स को गहरे शोक में डुबो दिया। एम्मान अपनी सकारात्मक और प्रेरक टिकटॉक वीडियो (Tiktok video) के लिए जानी जाती थीं।

टिकटॉक पर 8.75 लाख और इंस्टाग्राम पर 2.25 लाख फॉलोअर्स थे

एम्मान के टिकटॉक पर 8.75 लाख और इंस्टाग्राम पर 2.25 लाख फॉलोअर्स थे। उनके वीडियो में वे दया, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर खुल कर बोलती थीं, जो युवाओं को प्रेरित करते थे। फैंस ने कहा कि उनकी बातें उन्हें अकेलेपन से लड़ने की ताकत देती थीं। वे फिलीपींस में GMA स्पार्कल आर्टिस्ट सेंटर की हिस्सा थीं और बेंच फैशन वीक में रैम्प वॉक कर चुकी थीं। न्यूयॉर्क के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन से पढ़ाई करने वाली एम्मान को फैशन और रचनात्मकता का जुनून था। उनके वीडियो में वे अक्सर अमीर जीवनशैली के साथ सामाजिक रूढ़ियों पर सवाल उठाती थीं।

एम्मान हमारी जिंदगी में खुशी और प्यार की रोशनी थी

उनके माता-पिता, कुया किम और फेलिशिया हंग-एटिएन्ज़ा ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट में इस दुखद खबर की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, "एम्मान हमारी जिंदगी में खुशी और प्यार की रोशनी थी। वह सभी की परवाह करती थी।" परिवार ने उनके भाई-बहन जोस और एलियाना के साथ मिलकर प्रार्थनाओं के लिए आभार जताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि एम्मान को उनकी दया और करुणा के मूल्यों के साथ याद रखें। इस पोस्ट पर हजारों कमेंट्स और लाइक्स आए, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं।

वे 12 साल की उम्र से थैरेपी ले रही थीं

एम्मान अपनी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में खुल कर बोलती थीं। वे 12 साल की उम्र से थैरेपी ले रही थीं और सेल्फ-हार्म रिकवरी पर वीडियो बनाती थीं। जनवरी 2025 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था, "पिछले साल जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब मैं खुद को फिर से पा रही हूं।" पुलिस ने पुष्टि की कि उनकी मौत में कोई संदिग्धता नहीं थी। फैंस उनकी स्माइल और सौम्य ऊर्जा को याद कर पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर शोक की लहर

एम्मान की मौत ने X और इंस्टाग्राम पर #EmmanAtienza को ट्रेंड करा दिया। फैंस ने लिखा, "उनकी आवाज ने हमें हिम्मत दी, लेकिन उन्हें कौन बचा पाया?" कई ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया। फिलिपिनो समुदाय और क्रिएटर्स ने प्रार्थना सभाएं और लाइव सेशन्स में उनकी यादें साझा कीं। एक यूजर ने कहा, "एम्मान ने हमें सिखाया कि कमजोरी दिखाना ताकत है।" यह त्रासदी सोशल मीडिया की प्रेरणा और दबाव वाली दोहरी भूमिका को उजागर करती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा

पुलिस जांच पूरी हो चुकी है, और परिवार निजी तौर पर शोक मना रहा है। फैंस और विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि क्या मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों की कमी इस त्रासदी का कारण बनी? परिवार ने संकेत दिया है कि वे एम्मान की याद में मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। क्या यह घटना फिलीपींस और वैश्विक स्तर पर युवा मानसिक स्वास्थ्य नीतियों को बदलेगी? आने वाले हफ्तों में इस पर नजर रहेगी।

इन्फ्लुएंसर्स पर दबाव

एम्मान की कहानी युवा इन्फ्लुएंसर्स पर सोशल मीडिया के दबाव को रेखांकित करती है। भारत जैसे देशों में भी टिकटॉक स्टार्स को लगातार कंटेंट बनाने और परफेक्ट दिखने का तनाव झेलना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपो बेबी टैग और लग्जरी लाइफ की उम्मीदें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यह घटना जागरूकता अभियानों की जरूरत को दर्शाती है।

Updated on:

24 Oct 2025 06:23 pm

Published on:

24 Oct 2025 06:22 pm

Hindi News / World / TikTok Star एम्मान एटिएन्ज़ा की दर्दनाक मौत, आखिर 19 साल की इस युवती के साथ ऐसा क्या हुआ

