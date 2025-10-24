TikTok Star एम्मान एटिएन्ज़ा की दर्दनाक मौत, आखिर 19 साल की इस युवती के साथ ऐसा क्या हुआ

एम्मान के टिकटॉक पर 8.75 लाख और इंस्टाग्राम पर 2.25 लाख फॉलोअर्स थे। उनके वीडियो में वे दया, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर खुल कर बोलती थीं, जो युवाओं को प्रेरित करते थे। फैंस ने कहा कि उनकी बातें उन्हें अकेलेपन से लड़ने की ताकत देती थीं। वे फिलीपींस में GMA स्पार्कल आर्टिस्ट सेंटर की हिस्सा थीं और बेंच फैशन वीक में रैम्प वॉक कर चुकी थीं। न्यूयॉर्क के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन से पढ़ाई करने वाली एम्मान को फैशन और रचनात्मकता का जुनून था। उनके वीडियो में वे अक्सर अमीर जीवनशैली के साथ सामाजिक रूढ़ियों पर सवाल उठाती थीं।