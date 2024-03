Holi 2024 : रंग उड़ावें आसमान में हरे गुलाबी काले, होली खेलें कनाडा वाले, यहां ऐसे मनाते हैं होली

Submitted by:

Mar 25, 2024

Latest Holi News in Hindi : अयोध्या (Ayodhya) हो या मथुरा ( Mathura), कनक वृंदावन ( Kanak Vrandavan) हो या बरसाना ( Barsana) अथवा काशी ( Kashi), भारत से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों ( Indian Diaspora) को अपने देश की होली ( Holi Festival) याद आती है। विश्व हिंदी संस्थान, कनाडा के संस्थापक-अध्यक्ष सरन घई ( Saran Ghai) ने सीधे कनाडा से बताया कि भारत की तरह कनाडा ( Canada )में भी होली का त्योहार उल्लास से मनाया जाता है।

Latest Nri News in Hindi : राजस्थान की राजधानी जयपुर से ताल्लुक रखने वाले विश्व हिंदी संस्थान, कनाडा के संस्थापक-अध्यक्ष सरन घई ने सीधे कनाडा ( Canada News in Hindi) से बताया कि जब से भारतवासियों का तेज गति से विदेशों में आना जाना शुरू हुआ है, वैसे ही अन्य परंपराओं की तरह भारतीय त्योहार भी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने लगे हैं। भारत के लगभग हर राज्य से लोग दुनिया भर में फैले हैं और वे अपने-अपने त्योहार अपने-अपने लोगों के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। इनमें होली का त्योहार भी प्रमुख है। कनाडा में भी होली (Holi Festival in Canada) की जबरदस्त धूम रहती है।