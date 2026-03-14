Targeted Attack: नीदरलैंड के एम्सटर्डम में यहूदी स्कूल में जोरदार धमाका, इलाके में दहशत का माहौल

Jewish School: नीदरलैंड (Netherlands News) के एम्सटर्डम शहर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां स्थित एक यहूदी स्कूल(Jewish School) में शनिवार रात एक जोरदार धमाका (Amsterdam Explosion) हुआ। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रात के समय हुए इस विस्फोट के बाद इलाके में भारी दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने तेजी से हालात को काबू में किया। राहत की बात यह रही कि इस भयानक धमाके में स्कूल की इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या घायल होने की कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। हालांकि, इस घटना ने अल्पसंख्यक यहूदी समुदाय की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्सटर्डम की मेयर फेमके हल्सेमा (Femke Halsema) ने यहूदी स्कूल में ब्लास्ट (Jewish School Attack) की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसे यहूदी समुदाय के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश और "लक्षित हमला" (Targeted Attack) बताया है।