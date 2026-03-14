Targeted Attack: नीदरलैंड के एम्सटर्डम में यहूदी स्कूल में जोरदार धमाका, इलाके में दहशत का माहौल

नीदरलैंड में एम्सटर्डम के यहूदी स्कूल में विस्फोट। (फोटो : AI)
Jewish School: नीदरलैंड (Netherlands News) के एम्सटर्डम शहर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां स्थित एक यहूदी स्कूल(Jewish School) में शनिवार रात एक जोरदार धमाका (Amsterdam Explosion) हुआ। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रात के समय हुए इस विस्फोट के बाद इलाके में भारी दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने तेजी से हालात को काबू में किया। राहत की बात यह रही कि इस भयानक धमाके में स्कूल की इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या घायल होने की कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। हालांकि, इस घटना ने अल्पसंख्यक यहूदी समुदाय की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्सटर्डम की मेयर फेमके हल्सेमा (Femke Halsema) ने यहूदी स्कूल में ब्लास्ट (Jewish School Attack) की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसे यहूदी समुदाय के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश और "लक्षित हमला" (Targeted Attack) बताया है।
धमाके के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद कड़ा एक्शन लिया है। मेयर फेमके हल्सेमा ने स्थानीय जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि उनके शहर में नफरत फैलाने वालों और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं, नीदरलैंड के यहूदी समुदाय के नेताओं ने इस हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से स्कूलों और प्रार्थना स्थलों की सुरक्षा तुरंत बढ़ाने की मांग की है।
इस ताजा विस्फोट को एक दिन पहले रोटरडैम (Rotterdam) शहर में हुई घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रवार तड़के रोटरडैम के एक यहूदी प्रार्थना स्थल (सिनेगॉग) के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी एक विस्फोट हुआ था, जिससे वहां आग लग गई थी। पुलिस उस मामले की आगजनी और जानबूझकर किए गए हमले के तौर पर जांच कर रही है। रोटरडैम की घटना के बाद पुलिस ने एक अन्य सिनेगॉग के पास संदिग्ध हालत में घूम रहे कार सवार चार किशोरों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है।
यह धमाका ऐसे संवेदनशील समय में हुआ है जब मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और भारी संघर्ष का सीधा असर अब यूरोप के कई देशों में भी देखा जा रहा है। नीदरलैंड के एक यहूदी संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर जानकारी दी है कि एक चरमपंथी समूह ने रोटरडैम हमले का वीडियो डालकर जिम्मेदारी ली है। इसी समूह ने कुछ दिनों पहले बेल्जियम के लीज (Liege) शहर में भी एक सिनेगॉग पर हुए हमले का दावा किया था। मध्य पूर्व के इसी संकट के चलते यूरोपीय शहरों में सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं।
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