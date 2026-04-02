होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए चर्चा करेंगे 35 देश, EU की चेतावनी- ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा

उर्सुला वॉन ने लिखा- कीर स्टार्मर के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कीर स्टार्मर से होर्मुज स्ट्रेट और मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान की कार्रवाई वैश्विक आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल रही है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने साझेदारों के साथ काम करेंगे कि नेविगेशन की स्वतंत्रता जल्द से जल्द फिर से शुरू हो सके। हमने आगामी EU-UK शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा की है। पिछले साल की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने एवं हमारी साझेदारी को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है।