एवरेस्ट पर बर्फीला संकट: हेलीकॉप्टर दो टुकड़ों में टूटा, पायलट का क्या हुआ

Everest Helicopter Crash: नेपाल के माउंट एवरेस्ट इलाके में बुधवार सुबह भारी बर्फबारी के बीच एक हेलीकॉप्टर क्रैश (Everest Helicopter Crash) हो गया। यह हादसा पर्यटकों को बचाने के मिशन के दौरान हुआ, जब एल्टीट्यूड एयर का हेलीकॉप्टर लोबुचे हेलीपैड पर उतरने की कोशिश कर रहा था। सोलुखुंबू जिला पुलिस के अनुसार, हेलीकॉप्टर बर्फ पर फिसल गया और दो टुकड़ों में बंट गया। हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट कैप्टन विवेक खड़का सवार थे। लुक्ला से बिना यात्रियों के उड़ान भरकर वे खुंबू क्षेत्र के लोबुचे में फंसे ट्रैकर्स (Nepal Snowfall Rescue) को निकालने जा रहे थे। क्रैश (Altitude Air Incident) के बाद पायलट को मामूली चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई। उन्हें लुक्ला ले जाकर मेडिकल चेकअप कराया गया, और डॉक्टरों ने हालत स्थिर बताई। एयरलाइन चेयरमैन नीमा नुरू शेर्पा ने कहा कि मौसम साफ था, लेकिन बर्फ की वजह से लैंडिंग मुश्किल हो गई।